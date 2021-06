Télévision

Lorsque Thomas Bareski débarque dans un village des Vosges, où un violent assassinat a été perpétré six ans auparavant, il découvre un village fantôme. Le meurtre de la famille Schal, père, mère et enfants, n’a toujours pas été résolu. Bareski décide de relancer l’enquête afin de comprendre ce qui est arrivé aux parents et à leurs deux enfants…

Mardi, à 21 h 05, sur France3