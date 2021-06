Les débuts réussis d’Emilie Tournier

NATATION. La Vuadensoise de 17 ans Emilie Tournier ne pensait pas ramener six médailles (une en or, deux en argent et trois en bronze) de sa cinquième compétition, le Meeting de la Côte à Morges le week-end dernier. Elle qui n’a commencé à nager avec le Sporting Bulle Natation qu’en août dernier ne savait pas à quoi s’attendre: «J’essaie d’assimiler toutes les techniques et je vois que cela paie.»

Passer des heures dans un bassin n’est pas si nouveau pour la Gruérienne, qui pratiquait la natation synchronisée. «J’avais envie de découvrir un autre sport, mais en restant dans l’eau!» Grâce à ses bons temps (dont deux records personnels), elle a confirmé sa qualification pour les championnats romands (18 au 20 juin à Fribourg) ainsi qu’aux championnats de Suisse en juillet. «J’ai prouvé que…