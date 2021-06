Les héritières

ARTE, VENDREDI, À 20 H 55

C’est la rentrée au lycée parisien Henri IV. Originaire de La Plaine Saint-Denis, Sanou, 15 ans, dénote parmi ses petits camarades, issus des quartiers huppés de la capitale: seule élève noire de sa classe de seconde, fille d’un ouvrier et d’une femme de chambre, elle a pu intégrer le prestigieux établissement grâce à un dispositif d’égalité des chances. L’adolescente peine à s’intégrer et à suivre le rythme, fatiguée par les trajets en RER et l’agitation permanente au milieu de ses quatre frères et sœurs. ■