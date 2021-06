Les jeunes lutteurs ont gardé la flamme

LUTTE. «C’est merveilleux de reprendre la compétition, se réjouit la présidente du Club des lutteurs de la Gruyère Sophie Tornare. Après tout, les bases de la lutte ce sont les fêtes et les combats.» Jointe par téléphone au lendemain de la fête régionale organisée dimanche à Villarimboud, elle ne cachait pas son enthousiasme. «Nos jeunes étaient impatients de retrouver la compétition et l’ambiance qui va avec, poursuit-elle. Certains n’avaient même encore jamais eu l’occasion de participer à une fête et ils y ont vite pris goût.»

Un plaisir retrouvé

L’obligation de porter un masque entre chaque combat et l’absence de spectateurs n’ont donc pas suffi à gâcher le plaisir des 16 lutteurs gruériens engagés. «Les enfants arboraient tous un grand sourire, ils étaient heureux de se retrouver.»…