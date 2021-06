Les parquets posent encore problème

Les parquets fendus du CO de Riaz font à nouveau parler d’eux: une expertise judiciaire a été lancée afin de débloquer la situation.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

COMMUNES. L’assemblée des délégués des communes pour le CO de la Gruyère a débuté mercredi soir sur le désormais connu problème des parquets endommagés du CO de Riaz. Yves Bosson, l’administrateur général, a annoncé qu’une expertise judiciaire avait été lancée, à la suite de la contestation du bureau d’architectes qui avait mandaté un premier rapport d’expertise (La Gruyère du 20 novembre 2020). La situation est bloquée et si aucune solution à l’amiable n’est trouvée, «cette nouvelle étape pourra être utilisée dans une action en justice», indique-t-il.

Effectifs assez stables

«Le taux d’humidité est trop bas dans l’ensemble du bâtiment,…