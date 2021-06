Les trente activistes du climat condamnés

XAVIER SCHALLER

TRIBUNAL. Manifester sans autorisation devant Fribourg Centre, c’est entre 100 et 400 francs. Bloquer une des entrées en s’enchaînant à des caddies, c’est 10 jours-amendes avec sursis sur deux ans. Ce sont les peines prononcées hier par le juge de police de la Sarine, Benoît Chassot, à l’encontre de 30 activistes d’Extinction Rebellion et de la Grève du climat. L’urgence climatique ne saurait, selon lui, justifier l’action menée le 29 novembre 2019, jour du Black Friday: «Il n’y a aucun danger actuel et concret, au sens de la jurisprudence.»

Hier, Benoît Chassot a en grande partie confirmé les ordonnances pénales prononcées par le Ministère public en 2020. Si ce n’est que certaines amendes ont été réévaluées. Pas forcément à la baisse, même si la fourchette, de 200 et 500…