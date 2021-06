Les 30 activistes du climat condamnés

Benoît Chassot a confirmé dans les grandes lignes les ordonnances pénales prononcées en 2020. L'action n'était pas "apte à résoudre la problématique du réchauffement climatique", a dit le juge. Les accusés sont condamnés pour avoir participé à une manifestation non autorisée, troublé l'ordre public et ignoré les injonctions de la police.

Le juge de police a toutefois réduit les peines pécuniaires avec sursis et les amendes fermes à des montants compris entre 100 et 400 francs, au lieu de 200 à 500 francs. Une des prévenues a été encore déchargée de l'accusation de contrainte. Elle ne s'était pas enchaînée à un caddie, avec certains autres, dans le but d'empêcher l'accès à Fribourg Centre. ATS