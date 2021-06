Les visites possibles dès le premier jour d’hospitalisation

HFR

En raison de l’amélioration de la situation sanitaire, les visites s’assouplissent à l’Hôpital fribourgeois (HFR). Depuis lundi, il est possible pour les patients ne souffrant pas ou plus de Covid-19 de recevoir une visite par jour dès le premier jour d’hospitalisation, au lieu du cinquième. Mais les mesures de protection restent les mêmes et une seule personne est admise quotidiennement, pour une durée maximale d’une heure. D’autre part, les visites se font en chambre uniquement, de 14 h à 20 h. Les règles sont adaptées dans certains services. En pédiatrie par exemple, un parent à la fois est autorisé, sans limitation de temps. Pour les consultations en ambulatoire en gynécologie et obstétrique, les conjoints peuvent à nouveau accompagner leur partenaire.