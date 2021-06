Marie Kolly patinera pour l’Espagne

Marie Kolly a passé un test pré-or dimanche, qui lui permet de représenter l’Espagne en compétition. La patineuse d’Hauteville explique ce choix.

MÉLANIE GOBET

PATINAGE ARTISTIQUE. Changement de drapeau pour Marie Kolly. La patineuse gruérienne concourra désormais sous les couleurs de l’Espagne. Une modification devenue possible et officielle depuis dimanche, date du passage de son test pré-or dans le pays où elle est installée depuis 2019. Dans quelques mois, elle en obtiendra également la nationalité, grâce à une grand-maman originaire de Bilbao. «J’ai pesé le pour et le contre, explique-telle. Je pense avoir pris la bonne décision. La fédération souhaitait avoir une patineuse élite supplémentaire et cela m’offre plus de chances d’être sélectionnée pour des compétitions…