SUPERMOTO

Après ses huitième et deuxième places obtenues en catégorie Challenge, Mathieu Romanens a confirmé sa forme ascendante le week-end dernier au championnat de Suisse de supermoto. A Ottobiano (Italie), le pilote de Botterens s’est classé 3e et 2e des manches finales. Au classement général provisoire, Mathieu Romanens pointe au deuxième rang (à égalité) avant le prochain rendez-vous prévu à Hoch-Ybrig (SZ), les 26 et 27 juin prochains.