Maxime L’Homme dans le top 10 en France

VTT. Le Vuadensois Maxime L’Homme s’est décidé à la dernière minute à faire le déplacement samedi à la Junior series à Guéret en France afin de grappiller des points UCI. Il a pris la neuvième place, un peu déçu de sa fin de course: «J’étais à la bataille pour le quatrième rang et j’ai perdu des places dans le dernier tour. C’est fréquent ces temps, je pense qu’il y a un peu de fatigue.» Le vététiste de 18 ans tentera de retrouver la forme pour la Junior series à Gränichen (AG) le 20 juin et la dernière ligne droite avant les championnats d’Europe en Serbie, en août. MEG