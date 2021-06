Maxime L’Homme passe à côté d’une médaille nationale

VTT. Les meilleurs vététistes du pays se sont mesurés ce week-end, lors des championnats de Suisse organisés à Gstaad. Alors qu’il visait le podium de la catégorie des moins de 19 ans, Maxime L’Homme a dû se contenter de la 5e place, à 2’32 du lauréat argovien Jan Christen (1 h 02’09) et à 1’52 de la médaille de bronze.

«Nous étions six à pouvoir jouer le podium au départ, c’est sûr que c’est une frustration de terminer en queue de ce groupe», soupire Maxime L’Homme au bout du fil. Si le Vuadensois de 18 ans a couru dans le groupe de tête lors des deux premiers tours, il a ensuite connu un coup de mou au mauvais moment. «Je me suis retrouvé tout seul pendant un tour, difficile de revenir sur les quatre de devant dans ces conditions, expliquet-il. J’ai alors préféré ne pas me griller en…