Meurtres à Sarlat

FRANCE3, JEUDI, À 21 H 05

A Sarlat, une commune du sud-ouest de la France qui fut le théâtre de violentes révoltes paysannes au XVIIe siècle, le fils du plus grand producteur de confits de la région a été assassiné selon un rituel qui rappelle ces événements historiques. Claire Dalmas, capitaine à la section de recherche de Bordeaux, est chargée de l’enquête et se voit ainsi contrainte de revenir dans la ville de son enfance, qu’elle avait fuie quinze ans plus tôt. Sur place, elle doit collaborer avec le capitaine de gendarmerie Eric Pavin. ■