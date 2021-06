ARTE, VENDREDI, À 20 H 55

Pour ses cinquante ans de mariage, une femme atteinte de la maladie d’Alzheimer invite son amant iranien à la fête. Entre secrets de famille et tensions géopolitiques.

Pour célébrer les noces d’or d’Octave Saint-Cast, ambassadeur à la retraite, et de sa femme Alix, famille et amis sont invités à passer le week-end dans leur grande demeure bourgeoise de La Rolandière. Mais Alix, atteinte de la maladie d’Alzheimer, a oublié qu’elle est mariée avec Octave et a convié à la fête son amant Farhad, un ancien militaire iranien, malade comme elle. Les deux septuagénaires roucoulent, amoureux comme au premier jour, sous les regards éberlués de Dora, la fille d’Octave et Alix, et d’Iradj, le fils de Farhad. Pendant ce temps, la demeure, qui accueille d’autres invités très…