Pas de motocross à Broc en juillet

MOTOCROSS. Comme en 2020, le Motoclub de la Gruyère est contraint d’annuler le Motocross de Broc. Cette étape du championnat fribourgeois et de Suisse devait se tenir les 17 et 18 juillet à la plaine des Marches. La décision a été prise par le comité, malgré les assouplissements mis en consultation depuis vendredi par le Conseil fédéral qui prévoient le retour des grandes manifestations dès le mois prochain.

«C’est une grande déception, mais cette annonce arrive trop tard, confie le président Normand Fahrni. Nous sommes également déçus du manque de soutien et d’informations de la part du canton et de la préfecture de la Gruyère quant à l’organisation de telles manifestations. Certaines de nos questions sont restées sans réponse sur les mesures à mettre en place et les risques encourus en…