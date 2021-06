Pixels et caetera

GARAGE MON AMOUR. Je l’avoue, j’aime l’ambiance des vrais garages, les garages multimarques, les garages d’un patron et de ses mécanos qui vous accueillent en vous tendant l’avant-bras, bien avant la crise sanitaire, parce que leurs mains sont toujours noires. J’aime cette ambiance sans pareil, et d’abord l’odeur lourde d’huile et de graisse, ce bordel aussi de bidons et de pièces usinées en vrac, le sol tacheté et l’ordre, malgré tout, qui se lit aux dessins des outils contre le mur. J’aime ce monde à part, où les voitures sont légères et, par magie, s’élèvent audessus de nos têtes. Dans les vrais garages sales, on y parle mécanique avec des mots merveilleux, le patron est toujours pressé, mais cela veut dire qu’il a le temps pour vous et puis, une panne, c’est souvent une affaire…