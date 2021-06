/A\ pour aventure ou anarchie

Franz Treichler, Emilie Zoé et Nicolas Pittet signent un album épatant, symbiose de leurs univers personnels. Rencontre avec le trio /A\, qui clora les Francomanias le 28 août.

CHRISTOPHE DUTOIT

/A\, c’est l’histoire d’une rencontre, d’un coup de foudre musical, d’un acte manqué qui débouche sur un disque à la fois surprenant et épatant. Comme son nom l’indique, /A\ est à la fois le signe d’un commencement et une sorte de parenthèse. «/A\ pour aventure, /A\ pour aubaine, image Franz Treichler. Ou /A\ pour anarchie, mais en version 2021. Sans le cercle et avec davantage de tranchant.»

Lundi après-midi, on s’attable au Tibits de la gare de Lausanne. Il y a là Emilie Zoé, fringante guitariste, chanteuse, auteure et compositrice multi-horizons, son batteur attitré et «musicien-monde» Nicolas…