RIAZ

Roland Imhof s’est éteint paisiblement le 4 juin dans sa 93e année, à la maison, comme il l’avait souhaité. Il a été accompagné de sa famille, sa compagne et du personnel attentionné du Réseau santé et de Home Instead. Un ultime hommage lui a été rendu dans l’intimité.

Roland naquit le 20 avril 1929 à Givisiez, dans le foyer d’Anna et Gottfried Imhof. Troisième enfant d’une fratrie de quatre, il passa son enfance à Courtepin et à Fribourg. Très vite, il eut un seul but: devenir indépendant. Ce qu’il réalisa en reprenant un commerce de vins à Bulle et qu’il développa tout au long de sa vie.

Durant cette période, il fit la connaissance de Lucienne, née Carrel, qui devint son épouse en août 1953. Ensemble, ils élevèrent cinq enfants et s’établirent à Riaz, dans une maison. Bâtisse…