Beaud

TATROZ

Suzanne Pilloud est née le 30 mai 1935. Fille de Louis et Emma Beaud, issue d’une fratrie de 14 enfants, elle grandit à Tatroz à la scierie Beaud. Elle travailla très dur toute sa vie dès l’âge de 11 ans. Elle allait faire des ménages et de la cuisine dans des familles de la région.

Le 17 mars 1960, elle épousa Henri Pilloud avec qui elle connut la joie d’avoir quatre enfants: Michèle, Jacqueline, Jean-Marc et Marie-Claude. Par la suite, six petits-enfants sont venus agrandir la famille: Mylène, Malorie, Thomas, Mathys, Ellora et Marie, pour son plus grand bonheur. Elle les chérissait, les gâtait et son plus grand plaisir était de passer du temps avec eux. Suzanne était une femme qui aimait la vie et sa famille. C’était une travailleuse passionnée qui aidait beaucoup son…