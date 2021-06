Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 05

Comment la Chine s’infiltre en Suisse

Des agents chinois qui agressent une manifestante en Suisse, des espions qui harcèlent des Ouïghours réfugiés chez nous, des réseaux informels qui tentent d’influencer les décideurs politiques et économiques suisses. Aujourd’hui, le dragon chinois, autoritaire et répressif, montre son pouvoir jusque sur notre territoire et plante ses griffes même dans nos affaires communales. Pékin mène une grande offensive pour devenir la première puissance mondiale, et imposer ses valeurs – qui ne sont pas celles de nos démocraties occidentales. ■