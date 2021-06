Toute l’Amérique en dix titres pur terroir

MUSIQUE

Blackberry Smoke

ALL HEAR GEORGIA

Legged / Thirty Tigers

Ils portent cheveux longs, barbe à la ZZ Top, stetson, veste en jeans et Ray Ban. Le genre baba cool, version épaules larges et cabine avancée. Depuis vingt ans, Blackberry Smoke fleure bon l’Amérique profonde, sudiste, biberonnée aux Allman Bros, à Creedance et aux Black Crowes. Une Amérique proche de ses racines, mais qui ne vote pas forcément Trump…

Originaire d’Atlanta, le band vient de sortir All hear Georgia, dix titres pur terroir, avec des bonnes vieilles guitares bien rabougries, une section rythmique à faire pâlir les fantômes de la Motown et une pléiade d’invités autour du quintette fondateur.

Au centre, Charlie Starr, gringalet au sourire enjôleur, réincarnation de Tom Petty, capable d’emballer en un refrain et…