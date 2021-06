Un éco-festival durant tout l’été

BLUEFACTORY. «Der Freiburgische Verein à but non lucratif the green drop lance die dritte Ausgabe de son éco-festival.» Dans un salmigondis censé favoriser le bilinguisme, l’association The Green drop annonce le début, ce samedi sur le site de Bluefactory,à Fribourg, d’un festival qui «se connekte et inclut toute·x·s».

D’après ce que l’on peut comprendre de ce galimatias, il semblerait que durant tout l’été (quinze samedis) vont se succéder tables rondes, performances, ateliers, concerts… La manifestation s’ouvre ce samedi à 13 h 30. Une table ronde se déroulera à 14 h sur le thème «Quel rôle joue l’éducation dans la transition écologique?» Suivra un conte musical pour petits et grands, un atelier «Compost Klub» et une «connektion musicale» avec Mzelle Charlotte.

Durant tout le festival,…