Un cinéma drive-in à Rathvel

Les spectateurs s'installeront confortablement dans leur voiture pour suivre le film sur un écran géant et le son sera retransmis via l’autoradio sur une fréquence FM spéciale. Pour se sustenter, un bar et deux food trucks seront à disposition. La prise de commandes et le service sera assuré par la Jeunesse de Châtel-St-Denis. Avec à l'affiche, Grease et Astérix et Obélix: Mission Cléopâtre.

L'événément, organisé par l'Office du tourisme de Châtel-St-Denis/Les Paccots et la région, aura lieu par tous les temps. Son prix? 35 francs par voiture. A noter que les véhicules de plus de 2 mètres de hauteur ne peuvent pas être admis.EF

Réservation et informations sur www.les-paccots.ch