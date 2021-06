Une 8e place lors des finales de Coupe de Suisse

FOOTBALL. Engagées pour la première fois dans le tour final de la Coupe de Suisse à Rafz (ZH) dimanche, les juniors féminines (FF-19) du Team La Gruyère ont terminé au 8e et dernier rang. Les joueuses de Caroline Monnin et Cyril Castella se sont inclinées 5-0 face à Männedorf avant de tenir le 0-0 contre Collombey-Muraz et de perdre 3-0 face à Toggenburg. «Nous sommes fiers, car nous avions un groupe relevé et c’était une bonne expérience. L’équipe était un peu stressée au début, mais ensuite vraiment appliquée», explique l’entraîneure. MEG