Une charte pour la restauration collective

Les trois restaurants de l'Université de Fribourg, ceux de Grangeneuve ainsi que la Résidence des Bonnesfontaines, à Fribourg, sont les premiers à mettre en œuvre la charte. Ils s'engagent à valoriser les produits fribourgeois et régionaux, à respecter les principes du développement durable et à promouvoir la santé par une alimentation équilibrée. Au total, le canton compte 90 restaurants collectifs (EMS, écoles, prisons…) représentant 7,6 millions de repas par an. EB

