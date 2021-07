«Incomparable d’audace»

Dans ce premier volet d’une série de balades réalisées via différents moyens de transport, on grimpe dans le Mont-Blanc Express. Au départ de Martigny, ce train serpente dans la verte vallée du Trient direction Chamonix. Délicieux.

KARINE ALLEMANN

Il n’a pas le prestige de la Jungfraujoch, ce petit Mont-Blanc Express. Ni le bling bling un brin arrogant du Glaciers Express, qui bombe la turbine entre Zermatt et Saint-Moritz pour le plaisir des riches touristes. La ligne Martigny-Chamonix respire le charme d’un voyage tout en douceur à travers la vallée du Trient. «On progresse entre 25 et 45 km/h. Ce qui nous laisse le temps d’apprécier le paysage. On voit des cerfs et des chamois presque tous les jours.» Jérôme May est mécanicien instructeur sur la ligne des Transports Martigny Région…