«Je place le bien-être collectif en haut de ma liste»

Conseiller communal depuis dix ans et vice-syndic durant la dernière législature, Charles Ducrot est devenu syndic de Châtel-St-Denis voici cent jours. Il revient sur sa nomination, les dossiers chauds, l’aménagement et la bonne santé de la commune.

MAXIME SCHWEIZER

INTERVIEW. Vice-syndic entre 2016 et 2021, Charles Ducrot est officiellement devenu syndic de Châtel-St-Denis le 24 avril dernier. Cent jours après cette nomination, le membre du Centre âgé de 58 ans fait le tour de sa fonction et des dossiers qui rythment son quotidien et celui de ses collègues du Conseil communal. Rencontre.

Pourquoi avoir postulé à la fonction de syndic de Châtel-St-Denis?

Avant le 7 mars, la question ne s’était pas posée. Pour moi, Damien Colliard allait être réélu. Par la suite, plusieurs collègues m’ont…