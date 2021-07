Notre série culturelle de l’été revient sur quelques moments qui ont marqué le spectacle vivant. Comme ce jour où Serge Gainsbourg a fait chanter LaMarseillaise à d’anciens militaires plutôt hostiles.

ÉRIC BULLIARD

Le moment le plus marquant de Serge Gainsbourg sur scène restera un concert qui n’a pas eu lieu. L’image est devenue légendaire: la voix tremblante, le chanteur s’empare du micro et lève le poing. «Je suis un insoumis! Et qui a redonné à La Marseillaise son sens initial! Et je vous demanderai de la chanter avec moi…»

Strasbourg, 4 janvier 1980. Le point culminant d’un scandale aux relents nauséabonds. Gainsbarre ne perce pas encore sous Gainsbourg, le provocateur télévisuel naîtra plus tard. Mais il est (enfin) une vedette: vingt ans après ses débuts, il vient de passer du…