«La saison prochaine, ça va péter»

Jérémy Valnet a disputé les championnats d’Europe U20 en Estonie avec le relais 4 x 100 mètres. Malgré l’élimination, le jeune Tourain promet de tout faire pour se hisser au niveau international.

QUENTIN DOUSSE

ATHLÉTISME. Ces championnats d’Europe U20 en Estonie, Jérémy Valnet devait les vivre dans le rôle de remplaçant et premier supporter du relais 4 x 100 mètres. Le malheur de l’un a alors fait le bonheur du jeune Tourain. «Mon coéquipier est tombé malade et j’ai appris dimanche matin au réveil que j’allais courir. Je me suis mis immédiatement en mode compétition», raconte l’intéressé, tout sauf stressé par son baptême du feu international.

Objectif pour le quatuor suisse: la finale. Il était 11 h 16, dimanche au stade du Kadriorg à Tallinn, lorsque le starter a donné le coup de…