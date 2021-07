ATHLÉTISME. En courant le 400 m haies en 59’’33 jeudi aux Européens U23 en Estonie, la Giblousienne Alizée Rusca a terminé 5e de sa série et première non qualifiée pour les demi-finales. «J’étais un peu frustrée, parce que c’était faisable. Mais je me suis sentie à l’aise, c’est top et j’ai fini en sachant que je peux aller plus vite. La suite sera belle», se réjouit celle qui vivait sa première compétition internationale. MEG