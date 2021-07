Au Cantorama, une journée à la cour de Hanovre

BELLEGARDE. Dimanche, la saison musicale du Cantorama propose un concert un peu particulier, à 10 h 30, et destiné en priorité aux enfants (accompagnés, gratuit jusqu’à 16 ans). L’ensemble de musique ancienne Le Souper du roi – Basler Ensemble für alte Musik – première formation suisse de hautbois, fait revivre, à travers ce concert-spectacle françaisallemand, la tradition de la fin du XVIIe siècle des banquets et soirées dansantes accompagnées par les «nouveaux hautboys français» qui conquièrent alors l’Europe musicale. La danseuse Barbara Leitherer se glissera dans le rôle de la princesse Sophie Charlotte de Hanovre et racontera la vie de cour de son enfance. Les jeunes du public enfileront divers costumes pour figurer princes et princesses de cour. Le tout accompagné par les musiques…