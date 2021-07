Au rythme du pas de l'âne

Le compagnon à quatre pattes qui dictera l’allure de ces deux jours de randonnée dans le Jura vaudois a de longues oreilles et le cœur vaillant. L’âne Mimi nous transporte. Lentement.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

Je songeais que j’avais redécouvert une de ces vérités qui sont révélées aux sauvages et qui se dérobent aux économistes. Du moins, avais-je découvert pour moi une volupté nouvelle.» C’est en lisant ces mots de Robert Louis Stevenson, l’écrivain du XIXe siècle qui a parcouru les Cévennes avec son ânesse, Modestine, que l’envie me vint de tenter l’expérience à mon tour. Je me suis donc retrouvée à bâter Amiral, Mimi pour les intimes, mon compagnon de route pour ces deux prochains jours.

Cuarnens est une petite commune du district de Morges, traversée par la Venoge, au pied du parc du…