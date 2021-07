Télévision

A Sidney, Michael Carter, un homme d’affaires très occupé, emmène au cinéma ses deux fils, qui rêvent d’avoir un chien. La vision du film, Red Dog, consacré à un célèbre chien australien, émeut Michael plus qu’il ne l’aurait cru. Le soir venu, il raconte à son aîné pourquoi le chien Red lui rappelle son propre chien, Blue, et plus généralement, son enfance.

Samedi, à 20 h 50, sur RTS2