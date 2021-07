A bon entendeur

RTS1, MARDI, À 20 H 05

Vive le pain artisanal. Première partie d’émission aux moulins souterrains du Col des Roches, dans la région du Locle.

Et si l’on va rejoindre les profondeurs de la terre, ce n’est pas pour parler géologie ou histoire, mais d’un aliment que l’on mange tous les jours ou presque, le pain. Aujourd’hui, le pain local doit faire face à la concurrence des pains étrangers, bon marché, dont les importations ont bondi ces dernières années et souvent très discrets sur leur provenance. On s’offrira aussi un voyage sur la côte ouest des Etats-Unis. Là-bas, fini le bon vieux pain toast mou et sans goût, la Californie, est en train de vivre une petite révolution dans l’art de fabriquer du pain.

Puis nous irons rejoindre notre invité, un adepte du «kilomètre zéro». Agriculteur à…