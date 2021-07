Cette tradition du 1er Août qui met le feu aux poudres

Le feu d’artifice tombe en disgrâce. A Bulle notamment, où l’on préfère s’en passer.

La magie pyrotechnique émerveille certes, mais on la fustige sur le plan écologique.

Dès lors, les spectacles son et lumière s’offrent de plus en plus comme une alternative.

YANN GUERCHANIK

FÊTE NATIONALE. Jacques Morand le confie volontiers: compte tenu des conditions sanitaires, la décision de renoncer au feu d’artifice, cette année encore, a été facile à prendre. Il n’empêche que le sujet divise. «Nous recevons des courriers de citoyens qui voudraient que cela cesse une fois pour toutes», souffle le syndic de la ville de Bulle. En cause: l’argent «jeté par la fenêtre», mais surtout, des considérations écologiques. La ville de Bulle invoque d’ailleurs ces dernières pour justifier son renoncement (La…