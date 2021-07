Comme des champions lors des finales au Lussy

Les jeunes athlètes du canton ont vécu une journée particulière dimanche au stade du Lussy, à Châtel-Saint-Denis. Au total, plus de 300 jeunes âgés de 10 à 15 ans ont pris part aux finales cantonales du sprint et du Mille Gruyère, organisées par l’Athletica Veveyse. «C’était un magnifique événement, se réjouit le président Marc Hirsbrunner. Notre comité a vécu une première et il s’agissait d’un sacré défi. Nous avons tout mis en place pour que les jeunes se sentent comme des champions. Beaucoup vivaient leur première compétition officielle. Et les parents étaient aussi ravis d’y assister après plusieurs mois de concours à huis clos.» Le plaisir se poursuivra pour chaque vainqueur du sprint, qui représentera le canton de Fribourg lors des finales suisses le 20 septembre à Interlaken (BE).…