SUPERMOTO. Après ses troisième et cinquième places obtenues en catégorie Challenge, il y a un mois à Hoch-Ybrig (SZ), Mathieu Romanens n’a pas pu confirmer ce week-end au championnat de Suisse de Supermoto. A Villars-sous-Ecot (France), le pilote de Botterens a terminé 14e et 9e des deux manches finales. Mathieu Romanens pointe désormais au 3e rang du classement général provisoire de la discipline, avant la prochaine course qui se tiendra du côté de Frauenfeld (TG), les 14 et 15 août prochains.