Deché-delé

Pouro mondo

Ma viye tanta dejê totavi: «Pouro mondo, roubata-tè, ma pâ chu mè!» L’i a bin ôtyè a dre, le mondo l’è poutamin chèko dè totè pâ. I chè roubatè bal-à-bin chu no. La piodze, lè j’ivouâdzo,le frê, lè j’orâdzo è le fameu Covid, ch’intindon farmo bin po no chèkutâ.

I rèmoujo a di viyo chovinyi. In mile vouè-thin tyindzè, l’èrupchyon dou volkan Tambora, bin yin dè no, in Asie, l’a konpyètamin rèbuyi le mondo. Di j’orâdzo è de la piodze, di kouêrlè è di mijérè dè totè chouârtè. Intye-no achebin; inpochubyo dè fènâ, mèchenâ, kurtiyi. To irè puri chu pyathe. In chi tin, fô bin moujâ ke chèyivan a la fô, di pititè matenâ. Dèjandanyi, veri, chèkàre,fére di tsiron kan menachivè, dèfére lè tsion le lindèman. È to chin a dzin, a la fortse. Chin l’a dourâ di mê. Ouna mijére nêre l’è…