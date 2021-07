Des équipes mobiles de vaccination dans tout le canton

Le canton adapte sa campagne de vaccination en démarrant un dispositif mobile dès le 10 août. Trois équipes médicales, appuyées par la Protection civile, vont se déployer dans 21 communes afin de motiver les Fribourgeois à se faire vacciner.

ANN-CHRISTIN NÖCHEL

CORONAVIRUS. «La volonté de la population à se faire vacciner s’essouffle depuis début juillet», a constaté Claudia Lauper, codirectrice de la task force sanitaire, ce mercredi. Pour y remédier, la Direction de la santé et des affaires sociales lance un concept de vaccination mobile. Objectif: atteindre les personnes les plus précarisées et «rendre la vaccination encore plus accessible à tous».

Trois équipes mobiles médicales sillonneront le territoire, avec le soutien de la Protection civile pour la partie logistique. Vingt et…