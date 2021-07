Des anticorps dans 73% des cas

RECHERCHE. Plus de sept Fribourgeois sur 10 ont des anticorps contre le Covid-19. Près de 73% des Fribourgeois âgés de 20 ans et plus avaient, en juin, des anticorps contre le Covid-19, selon les résultats préliminaires de l’étude Corona Immunitas Fribourg. Le taux atteignait même près de 90% chez les 65 ans et plus.

Pour les 20-64 ans, la proportion approchait 69%, a indiqué vendredi l’Université de Fribourg, en précisant qu’il n’y avait pas de différence entre femmes et hommes. Les taux relativement élevés reflètent le nombre important de personnes vaccinées, notamment chez les 65 ans et plus, mais aussi la hausse du nombre de personnes infectées.

Après la première vague épidémique, à l’été 2020, la proportion des adultes ayant des anticorps ne dépassait pas 8%. Au cours de la…