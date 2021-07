Des arrivées à Bulle

FOOTBALL. Quelques jours après la fin de sa saison, le FC Bulle a annoncé l’arrivée de trois joueurs. En plus des engagements déjà communiqués du défenseur Eron Brahimaj et du gardien Davide von Andrian, le club gruérien a mis sous contrat Luca Chatelain (Stade-Lausanne-Ouchy, 22 ans), Nicolas Schneuwly (Guin, 21 ans) et Pedro Obama (24 ans), repéré lors du match amical face à Azzurri Lausanne. Le staff sera également renforcé, avec la venue de François Bonette dans le rôle de deuxième entraîneur assistant.

Avant la reprise du championnat le 21 août, les Bullois retrouveront la compétition pour les 32es de finale de la Coupe de Suisse lors du week-end du 14-15 août face à Genolier-Begnins. MEG