Des spectacles variés rythmeront l’été

Le projet Chapit’o revient pour une 2e édition du 16 juillet au 15 août, à Bulle, sous la houlette de Gommette et Gabatcho. Plus de 25 événements attendent le public.

ÉLODIE FESSLER

MANIFESTATIONS. Les arts de rue viennent à nouveau prendre possession du terrain de la Condémine, à Bulle. Après une première édition réussie l’été dernier, le projet Chapit’o donne rendez-vous au public du 16 juillet au 15 août. Magali Pasquier Chauvancy et son mari Nikola Chauvancy, alias Gommette et Gabatcho, animent l’endroit en proposant de nombreux spectacles et activités. Concerts, cirque pour petits et grands, théâtre forain, lectures musicales, projections, soirée jeux: le programme est varié du jeudi au dimanche. Un coin jeux et un bar proposant de la petite restauration sont également à…