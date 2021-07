Des Sudistes s’illustrent en Valais

CYCLISME. La course de côte entre Martigny et Mauvoisin s’est déroulée dimanche en Valais. Plusieurs cyclistes de la région ont pris part à la 51e édition de cette épreuve sur route. Dans la catégorie U17, l’Echarlensois Simon Wirz a terminé en troisième position des 20 km de course, à 2’56 du vainqueur neuchâtelois Nicolas Bialon. Le Charmeysan Guillaume Gachet s’est quant à lui classé 7e du classement scratch, à plus d’une minute du podium. A noter également la première place de la Gruérienne Valentine Moret chez les dames.