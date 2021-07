Des tarifs prohibitifs?

A propos de la nouvelle aire destinée aux camping-cars à Bellegarde (LaGruyère du 8 juillet).

Le col du Jaun est peut-être le seul col de Suisse avec de nombreux panneaux d’interdiction de stationner de 22 h à 7 h pour les camping-cars. Mais désormais, on peut stationner au départ du télésiège. Cela pour 35 francs par nuit tout de même (pour 1-2 personnes et un véhicule, selon la-gruyere.ch)! Un peu plus bas, à Charmey, il vous faudra débourser 19 francs par nuit, ce qui est déjà relativement cher (pour 2 personnes et un véhicule). En comparaison, à quelques encablures ou dans la région des crêtes du Jura, vous trouvez facilement des emplacements bon marché, voire gratuits. Dans la région du lac de Joux, par exemple, où les commerçants se sont vite rendu compte que bien des…