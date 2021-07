Des visites presque normales à l’HFR

PANDÉMIE. Dans un communiqué diffusé hier, l’Hôpital fribourgeois (HFR) indique assouplir les règles entourant les visites pour les patients ne souffrant pas ou plus du Covid-19. Ceux-ci peuvent désormais accueillir leurs proches sans restriction de nombre et de temps, dans la limite des horaires fixés de 14 h à 20 h. Cette mesure, décidée par le médecin cantonal, est rendue possible grâce à «l’amélioration significative de la situation sanitaire – un seul patient Covid hospitalisé en médecine interne et aucun patient Covid aux soins intensifs depuis plusieurs jours». Les mesures de protection restent en vigueur: port du masque obligatoire, désinfection des mains et respect des distances. Et les visiteurs doivent «veiller à garder leurs effets personnels sur leurs genoux ou par terre,…