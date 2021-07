Deux terrains de padel prévus au Tennis club

BOSSONNENS. Les amateurs de padel ont de quoi se réjouir. Selon la Feuille officielle du 9 juillet, deux courts padel, un intérieur et un extérieur, dédiés à cette activité seront créés au Tennis club de Bossonnens. «Je sais qu’il y a déjà de telles infrastructures à Aigle et à Morges, mais pas dans la région!» explique Paul Mamassis, directeur du Centre tennis de Bossonnens. Sport de raquettes dérivé du tennis et du squash, le padel se joue sur un court encadré de murs et de grillages. «Le public pourra venir visiter et tester les installations à la fin du mois d’août», se réjouit le directeur.