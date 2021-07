Eau potable potentiellement contaminée en Sarine

L'eau est potentiellement contaminée à Villars-sur-Glâne, Gibloux – uniquement les zones de Farvagny-le-Grand, Farvagny-le-Petit, Grenilles, Rossens, Corpataux-Magnedens – Corminboeuf, Belfaux, Matran, Hauterive, Avry, Cottens, Neyruz, La Brillaz et Prez. «Le Chimiste cantonal est en contact avec SINEF (Eau de Fribourg SA) et la préfecture de la Sarine depuis ce matin à 11 h et les mesures d’urgence ont été prises», annonce la préfecture de la Sarine. A savoir la «mise hors service des ressources contaminées et chloration d’urgence (désinfection) des réseaux de distribution d’eau potable». Néanmoins, des précautions doivent être prises par la population, notamment ne pas boire l'eau du robinet, jusqu’à nouvel avis des autorités.