Epicentre étoffe son offre estivale

ROMONT. Alors que le pays à la tête sous l’eau à la suite des intempéries, l’Epicentre à Romont étoffe son offre durant l’été et propose plusieurs activités aquatiques. La première est une initiation à la plongée, proposée aux jeunes de 8 à 16 ans. Ils pourront apprendre à descendre sous l’eau dans un bassin de 3,8 m de façon ludique. Plus originale, une initiation au mermaiding attend les fans de créatures fantastiques âgés de 8 ans et plus. L’apnée dynamique en monopalme et le plongeon façon Arielle la petite sirène n’auront plus de secrets pour eux.

Enfin, des baptêmes de plongée sont proposés pour petits et grands (dès 10 ans), curieux de respirer sous l’eau et d’évoluer en apesanteur. Cette activité est également disponible pour les personnes en situation de handicap (dès 8 ans et…