Exposition sur les femmes fribourgeoises

MUSÉE GUTENBERG. Le Musée Gutenberg, à Fribourg, présente une nouvelle exposition temporaire intitulée Les Fribourgeoises sortent de l’ombre! Jusqu’au 19 septembre, l’événement retrace l’histoire des femmes du canton entre le XVe et le début du XXe siècle. L’exposition a été réalisée par des élèves de 10H issus de quatre cycles d’orientation (Belluard, Jolimont, Pérolles et Marly), pour commémorer les 50 ans du droit de vote des femmes. L’objectif est notamment de mettre les jeunes en contact direct avec des objets historiques et de leur permettre d’envisager l’histoire locale sous l’angle des relations sociales hommefemme. D’autres expos seront organisées par des CO au Musée gruérien en 2022, au Vitromusée en 2023 et, conjointement, au Musée des grenouilles et au Musée de Morat en 2024.…