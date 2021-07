Fermeture de l’autoroute entre les jonctions de Bulle et de Rossens

CIRCULATION. Dans la nuit du 3 au 4 août, de 22 h à 5 h du matin, l’autoroute sera fermée à la circulation entre les jonctions de Bulle et de Rossens. Une déviation sera mise en place via le réseau secondaire. Une sortie forcée de l’autoroute sera mise en place à la jonction de Bulle, pour les automobilistes circulant en direction de Fribourg. Une autre sortie forcée de l’autoroute sera mise en place à la jonction de Rossens, pour les automobilistes circulant en direction de Lausanne. «Les équipements électromécaniques seront mis à jour et testés dans les tunnels d’Avry et de Gumefens», explique l’Office fédéral des routes dans un communiqué.